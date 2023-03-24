أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه من تصعيد التوتر بالضفة الغربية المحتلة وتقويض حل الدولتين.



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنه أثار قضية الإصلاح القضائي الذي يجريه نتنياهو، وذلك خلال اجتماعهما في لندن، الجمعة.



وأضاف مكتب سوناك «شدد رئيس الوزراء على أهمية التمسك بالقيم الديموقراطية التي تقوم عليها علاقتنا، بما في ذلك الإصلاحات القضائية المقترحة في إسرائيل».



وذكر حساب رئيس الوزراء نتنياهو على فيسبوك، أن الطرفين اتفقا على إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.



وفي السياق، تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينغ ستريت الجمعة، إذ تبعته المعارضة الغاضبة إزاء خططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.



وصافح نتنياهو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عند مدخل داونينغ ستريت بينما سمعت أصوات المتظاهرين على مقربة منهما وهم يرفعون علم إسرائيل ويهتفون «نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل».



وخارج داونينغ ستريت، لوح محتجون أحاطت بهم الشرطة البريطانية والحواجز المعدنية بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات كتبوا عليها «لا يمكنك الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في لندن بينما تسقط ديموقراطية!».



وقالت ليرون روزينر رشيف، وهي متظاهرة إسرائيلية المولد: «نحن مصممون أكثر من بيبي»، في إشارة إلى الاسم الذي يشتهر به نتنياهو.

وأضافت روزينر التي تعيش في لندن منذ 13 عاما «هذه حرب من أجل حقوق الإنسان.. هذه حرب يخوضها كل الإسرائيليين».



وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان عشرات من طياري الاحتياط في سلاح الجو أبلغوا قادتهم بوقف التدريبات والامتناع عن الالتحاق بقواعدهم العسكرية وتوقفهم عن تقديم تقارير لوحداتهم، احتجاجا على المضي قدما في التعديلات القضائية.



وقال الإذاعة، ان خطوة طياري الاحتياط التوقف عن تقديم التقارير جاءت بعد خطاب نتنياهو عن التعديل القضائي.



وأضافت، ان ضباطا وجنود احتياط إسرائيليين من الوحدة 8200 وقعوا على عريضة لرفض أداء الخدمة العسكرية.