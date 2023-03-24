قدم السفير ناصر القحطاني أوراق اعتماده سفيرا محالا إلى جمهورية سان مارينو الى حاكمي الجمهورية ماريا لويزا بيرتي ومانويل تشافاتا.



وذكرت سفارة الكويت في بيان تلقته «كونا» اليوم الجمعة ان حاكمي الجمهورية تسلما أوراق اعتماد السفير القحطاني خلال مراسم رسمية بقاعة «الاثنى عشر» مقر المحكمة العليا بمدينة «سان مارينو» بحضور وزير الخارجية لوكا بيكاري.



وأضاف البيان ان الحاكمين أشادا بهذه المناسبة بمستوى العلاقات والتعاون بين الكويت وسان مارينو.



ولفت إلى ان السفير القحطاني نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى حاكمي جمهورية سان مارينو.



وأعرب السفير القحطاني عن تطلع الكويت الى تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة مع جمهورية سان مارينو وتطوير التعاون في مختلف المجالات.