أكد وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم، أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة بعنوان «إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر»، وذلك ضمن فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة» بنيويورك.



وقال سويلم إن البحيرات الساحلية المصرية من أكثر النظم الطبيعية إنتاجية للأسماك في مصر، بالإضافة لوفرة الطيور فيها، إلا أن هذه البحيرات مهددة بسبب تآكل الساحل وارتفاع منسوب سطح البحر في المستقبل.



وأضاف أنه لمواجهة هذه التحديات فإن مصر نفذت حلولا طبيعية «قائمة على النظم الأيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل» مثل مشروع «التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل» والذي تم تنفيذه لحماية ٦٩ كم من مناطق أراضي الدلتا المنخفضة على امتداد ٥ محافظات (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة)، بالإضافة لغيرها من مشروعات حماية الشواطئ، مع الإعداد حاليا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة.



وعلى المستوى العالمي، أكد الوزير أهمية توفير التمويلات اللازمة لتمويل المشاريع المخطط لها ونظم المراقبة الوطنية لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية السواحل، مع العمل على تبادل المعارف والخبرات بين بلدان العالم لدعم وتسريع إجراءات التكيف مع المناخ.



يشار إلى أن وزير الموارد المائية والري يزور نيويورك حاليا على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه» والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.