غابت "الأكلات البيضاء" عن موائد كثير من الأسر السورية في اليوم الأول من رمضان لأنها تعتمد على اللحم، مثل "الشاكرية والكوسا بلبن أو الكبة بلبنية أو الشيشبرك" وغيرها من الأطباق السورية المشهورة التي كانوا يبدأون بها شهر الصيام.

ومع الأيام الأولى من رمضان ارتفعت اسعار الكثير من السلع الى نحو 150 % في المتوسط ، حيث ارتفع سعر لحم الخروف الحي إلى 36 ألف ليرة، ووصل سعر الكيلو الهبرة إلى 100 ألف ليرة بعدما وصل هذا الحد الشهر الماضي ثم انخفض إلى نحو 80 ألف ليعاود الارتفاع من جديد مع دخول رمضان (وصل إلى 120 ألف ليرة في المولات)، وفي المقابل وصل سعر كيلو لحم العجل إلى 75 ألف ليرة، بينما انخفض سعر صدر الدجاج من 42 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة.

يبرر صاحب أحد محلات اللحوم بدمشق، انخفاض سعر شرحات الدجاج بانخفاض الطلب عليه من قبل محلات الشاورما والسناك والمطاعم، في وقت زاد فيه تهريب العجول والأغنام إلى خارج الحدود من قبل المربين طمعاً بالحصول على ثمنها بالدولار، وفقاً لحديثه، لموقع تلفزيون سورية، مشيراً إلى احتمال عودة ارتفاع سعر الفروج مع اقتراب عيد الفطر.

بالمقارنة مع رمضان 2022، ارتفع سعر كيلو لحم الخروف الهبرة من 40 ألف ليرة في رمضان 2022 بنسبة 150%، والعجل 134% من 32 ألف ليرة العام الماضي، وكيلو شرحات الدجاج بنحو 100% مرتفعاً من 17500 ليرة في رمضان الماضي.

ووصل سعر كيلو الأرز القصير إلى 8500 ليرة مرتفعاً من 3500 ليرة بنسبة 142%، والأرز الطويل وصل إلى 18 ألف ليرة مرتفعاً من 8000 ليرة أي بنسبة 125%، وزيت القلي (الزيت النباتي) وصل إلى 18 ألف ليرة مقارنةً بـ10 آلاف ليرة بارتفاع نحو 80%، والسكر وصل إلى 7000 ليرة مرتفعاً من 3800 ليرة بارتفاع 84%.

ووصل سعر كيلو التمر إلى 30 ألف ليرة للنوع الوسط هذا العام، والذي كان يباع العام الماضي بـ14 ألف ليرة أي بارتفاع نحو 114%، ووصل سعر عبوة السمن النباتي إلى 37 ألف ليرة بارتفاع من 14 ألف ليرة العام الماضي بنحو 164%.

ووصل سعر كيلو اللبن إلى 5000 ليرة بينما كان العام الماضي ب2500 ليرة بارتفاع 100%. أما فيما يتعلق بالأكلات الشعبية مثل المعروك فوصل سعر القطعة إلى 8000 ليرة والتي كانت تابع العام الماضي بـ3000 ليرة بارتفاع 166%، والناعم وصل سعر الـ3 أرغفة الكبيرة إلى 13 ألف ليرة بينما كانت تباع ذات الكمية العام الماضي بـ7000 ليرة، أي بارتفاع هذا العام عن العام الماضي بـنحو 85.5%.

وفي جولة على محلات الخضار، فقد تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 2500 – 3500 ليرة وهو سعر منخفض عن رمضان الماضي الذي كان نحو 4700 ليرة، وتراوح سعر البندورة بين 2500 – 3000 ليرة بينما كانت 4000 ليرة العام الماضي، وتراوح البصل بين 13 – 15 ألف ليرة بينما كان 1500 ليرة رمضان السابق.

ووصل سعر الخيار إلى 6 آلاف ليرة بينما كان بـ3800 العام الماضي، والبازلاء بين 15 – 18 ألف ليرة بينما كانت تباع في ذات الفترة من العام الماضي بـ10 آلاف ليرة.

ووصل سعر الكوسا إلى 5 آلاف ليرة بينما كانت بـ4 آلاف، والبطاطا 2500 ليرة بانخفاض عن العام السابق حينما كانت تباع بـ3000 ليرة.

وقبل رمضان بأيام، قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي إن الأسعار في شهر رمضان سترتفع بنسبة 15% بعد ارتفاعها نحو 30% للمنتجات المحلية. وأكثر بكثير للمستوردة منذ بداية العام.

وأضاف لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة أن بعض الأسر باتت تشتري البطاطا بالحبة. داعياً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لطرح سلة غذائية تناسب حاجات المستهلك وإمكاناته في ظل فوضى الأسعار الحالية.

وبعد مطالب الجمعية بأيام، كشف "فرع المؤسسة السورية للتجارة" بدمشق، عن طرح سلة غذائية رمضانية بقيمة 99 ألف ليرة في جميع الصالات، تتكون من 2 ليتر زيت، 1 كيلو سمنة نباتية، 2 كيلو رز كبسة، 200 غرام شاي، 2 كيس شعيرية، وعبوة رب البندورة، وعبوة مربى المشمش، وسعرها يساوي تقريباً راتب موظف في ذات الوزارة.