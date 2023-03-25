عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية التي شابت اتفاقية التعاون مع البنك الدولي المتعلقة في برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني.

وتبحث لجنة التحقيق مدى استحقاق البنك الدولي للمصروفات المالية عن تلك الاتفاقية وأسباب عدم عرضها على الجهات الرقابية في الدولة قبل التوقيع عليها.

وفي قرارا مماثل أصدر الوزير العدواني قرارا آخر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن العقد المالي لتوفير الخبرات الفنية في مجال النظم المعلوماتية لإدارة و طباعة الاختبارات للمركز الوطني لتطوير التعليم إضافةً لعدد من المخلفات المالية للمركز الوطني لتطوير التعليم.