توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم السبت، وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية أما الصغى فتصل إلى 14 درجةمئوية.