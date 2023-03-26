أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار الكويت للقرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية بدولة فلسطين الشقيقة.



وأكدت الوزارة رفض الكويت التام لهذا القرار الجائر الذي يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي من شأنه أن يسهم في تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام. وجددت الوزارة مطالبة الكويت للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.