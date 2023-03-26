علي إبراهيم



أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة 4 مناقصات بنحو 25.87 مليون دينار في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وتفصيلياً، قرر مجلس إدارة «المناقصات» بأغلبية أعضائه الموافقة على ترسية مناقصة توريد وتركيب وصيانة خطوط هوائية ضغط متوسط وضغط منخفض والأعمال المدنية المتعلقة بهما في طريق 306 ـ صباح الأحمد، على إحدى الشركات بـ3.55 ملايين دينار، وذلك بعد احتساب فاقد القدرة والمنتج المحلي، كما وافق الجهاز بأغلبية أعضائه على ترسية مناقصة إصلاح الغلايات ومساعداتها في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على إحدى الشركات بـ 15.8 مليون دينار.



ووافق «المناقصات» على ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تعديل واستبدال مبردات وحدات التكييف الحالية إلى غاز الفريون في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على إحدى الشركات بـ 3.87 ملايين دينار، كما أرسى مناقصة إصلاح التلفيات والكسورات الطارئة وتوريد وتركيب الارتباطات الجديدة وحساب فاقد المياه في أنابيب تمديدات شبكات المياه وصيانة ملحقاتها في المنطقة الجنوبية على إحدى الشركات بـ 2.64 مليون دينار.