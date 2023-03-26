أكد سفيرنا لدى الهند جاسم الناجم أن (منظمة شنغهاي للتعاون) قدمت مساهمات كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار وتنمية البلدان وازدهارها في منطقة المنظمة باعتبارها منصة مهمة للتعاون الإقليمي في القارتين الأوروبية والآسيوية.



جاء ذلك خلال كلمته أمام جلسة عقدت بعنوان «إعادة الاتصال من أجل الاستقرار: ضمان عودة ظهور منطقة أوراسيا بشكل آمن» في المؤتمر الدولي لمنظمة شنغهاي للتعاون



وشدد الناجم على الحاجة إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز روح منظمة شنغهاي للتعاون والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة أوراسيا، وذلك عن طريق مكافحة التهديدات الأمنية بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود.



ودعا إلى توسيع نطاق التعاون الأمني وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام من أجل القضاء على خطر الإرهاب والتطرف والنزعة الانفصالية.