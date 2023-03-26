محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية خالد الفضالة افتتاح ناد صحي رياضي بممشى الواحة (crossfit) الأول من نوعه على مستوى العمل التعاوني بهدف تطوير المنشآت، إلى جانب افتتاح موقف السيارات الجديد بالممشى.



وأشار خلال الافتتاح، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، إلى أن النادي يهدف الى تطوير الممشى بمنشأة جديدة من نوعها تلبي حاجة الشباب من المساهمين الراغبين في تحسين لياقتهم البدنية أو تطبيق نظام رياضي صحي، كما تم إعداد النادي بمقاييس عالمية وبمدربين ذوي خبرة، وبإمكان المساهمين الاشتراك في النادي عبر قسم العلاقات العامة بإدارة الجمعية. وأضاف أن الاهتمام بالرياضة وتشجيع جميع فئات المجتمع عليها من الأهداف الاجتماعية لجمعية مشرف لما لها من دور في تحسين الصحة العامة وشغل أوقات الفراغ ومحاربة الظواهر السلبية كالتدخين والمخدرات. وقال الفضالة أثناء افتتاح موقف سيارات واحة مشرف، إن إدارة الجمعية تدرك مدى أهمية الممشى الذي أصبح قبلة للرياضيين والعائلات ليست لمنطقة مشرف فقط بل لجميع المناطق.