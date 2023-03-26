عبدالعزيز الفضلي



عاد الى البلاد الوفد الطلاب لمدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة بعد مشاركته في نموذج الأمم المتحدة لطلبة الثانوية والذي عقد في مدينة نيويورك وتحقيق انجاز جديد يضاف إلى إنجازات الكويت الدولية.



وكان في استقباله مدير الشؤون التعليمية بإدارة التعليم الخاص خالد خليفة العازمي وإدارة المدرسة وجمع غفير من أهالي الطلبة وأولياء أمورهم.



وقال العازمي في تصريح للصحافيين إننا سعداء باستقبال هؤلاء المتميزين وأبارك للكويت وإدارة التعليم الخاص، ممثلة بمدرسة روض الصالحين، بهذا الانجاز الذي يحسب للكويت وهو حصول الطلبة على 7 تقارير متميزة من اصل 11 تقريرا على مستوى الأمم المتحدة، مشيرا الى أن هذا التفوق يجعل المفوضية بإمكانها الاستعانة بطلبتنا في جميع دول العالم وهم أهل لمثل هذا التكليف.



واضاف العازمي ان ما تحقق ليس غريبا على مدرسة روض الصالحين وأصحابها، فهم دائما حريصون على الإنتاجية والإبداع ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي، متمنيا أن تحذو مدارسنا في التعليم العام والخاص حذو هذه المدرسة المتميزة.



من جانبه، قال نائب المدير العام لمدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة حمد العليان اننا شاركنا في برنامج نموذج الأمم المتحدة لطلبة الثانوية العامة، منوها الى أن هذا البرنامج يقام سنويا في نيويورك بمشاركة اكثر من 2200 طالب وطالبة من مختلف دول العالم.



وأضاف أننا شاركنا بـ 12 طالبا وطالبة تم توزيعهم على مفوضيات الأمم المتحدة وشاركوا في برامج أجندة المفوضيات وحصلنا على 7 مشاركات متميزة لطلبتنا من اصل 11، لافتا الى انه تم تصنيف مدرستنا كأفضل مدرسة مشاركة من بين جميع المدارس.



وأوضح العليان أن المشاركة كانت ناجحة والطلبة أظهروا مستوى أكاديمي وعلمي رائعا جدا، خاصة أننا للسنة الرابعة نشارك بنخبة متميزة من ابنائنا الطلاب والطالبات، مبينا أننا استغللنا الفرصة وزرنا مفوضية الكويت الدائمة في الأمم المتحدة والتقينا السكرتير الأول فهد الحجي، معربا عن بالغ شكره وتقديره له لحسن الاستقبال.