في شهر رمضان يتناول الصائمون التمر عند الإفطار، وعند تناول التمر بشكل يومي فإنه سيجلب معه المزيد من الفوائد المهمة للجسم، وفيما يلي مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها بعد تناول 3 حبات تمر يوميا:



- ستتحسن صحة عظامك: وفقا للدكتورة جولي غاردن روبنسون من جامعة ولاية نورث داكوتا، فإن التمر يحتوي على البورون، الذي يعزز صحة العظام.



- يحسن صحة الجهاز الهضمي: يعد التمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف، ويتطلب جهازنا الهضمي الألياف ليعمل بشكل صحيح، وتمنع الألياف الإمساك، والذي غالبا ما يعاني منه الصائمون في رمضان، وتنشط حركات الأمعاء.



- يساعد على محاربة التوتر والاكتئاب: يحتوي التمر على فيتامين B6 الذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة) والنورادرينالين (ينتج عادة تأثيرات مشابهة للأدرنالين)، ما يحسن صحة الدماغ.



- يعطي دفعة كبيرة من الطاقة: التمور غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعلها الوجبة الخفيفة المثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.



- يمكن أن تمنع أمراض القلب: خلصت دراسات سابقة إلى أن التمور تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين، وعلاوة على ذلك، فهي مصدر غني للبوتاسيوم.



- يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون: يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون.



- يخفف من أعراض الحساسية الموسمية: وجدت الدراسات أن للتمر تأثير إيجابي على التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي، حيث إنه فعال في تقليل العديد من أعراض الالتهاب لدى المرضى.



- يساعد على فقدان الوزن: يمكن أن يساعد التمر على إنقاص الوزن، فعلى الرغم من أنه غني بالألياف، إلا أن هذه الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وتمنع حدوث طفرات في جلوكوز الدم.

المصدر: «BrightSide»