علّمنا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الحياء هو من أخلاق الأنبياء والرسل جميعا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء»، وقد جاء ذكر الحياء في القرآن الكريم في مواطن عديدة ومنها ما جاء في سورة القصص (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا)، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أو يعاتب أخاه في الحياء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «دعه فإن الحياء من الإيمان»، بمعنى ألا تنهاه عن الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)، وقد كان هذا الخلق سمة أساسية في الصحابة والصالحين، فكان الطالب يستحي من معلمه والابن يستحي من أبويه والصغير يستحي من الكبير. ففي صحيح البخاري جاءت أم سليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة وجهها، وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم». فالحياء خلق مفقود في الكثير الآن.