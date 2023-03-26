(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام - الأنعام 125).

لا شك أن الهداية إلى الصراط المستقيم هدف ينشده كل مسلم مع تفاوت الناس في جدية الطلب وصدق العزيمة وبلوغ الهدف، وإلى كل راغب في الهداية وباحث عن أسبابها ومتطلع للجنان العالية إليكم السبب الأساسي للهداية إلى الله بإذن الله..

فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربه، فيوفقه ويشرح صدره للإسلام، ويسهل له، بلطفه ومعونته، حتى يستنير الإسلام في قلبه، فيضيء له، ويتسع له صدره بالقبول.

فالإسلام أعظم ما يشرح الله به الصدر، فبقدر التزامك به يحصل من البهجة والسرور، فالزم طاعة الله وطاعة رسوله تدرك هذا المطلوب، أقم أركانه، واحفظ شرائعه وحدوده، يشرح الله صدرك وينير قلبك.

فإن سعادة الدنيا ونعيم الآخرة تنال بصلاح القلوب وانشراحها، وزوال همومها وغمومها فخذها قاعدة في حياتك.

فأعظم أسباب الهداية وانشراح الصدر هو التوحيد وعلى حسب كماله، وقوته، وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه.