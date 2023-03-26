

ملكة سبأ (اليمن) استمدت قوتها من رسوخ مملكتها، فقد حكمت قومها بعد 40 ملكا من آبائها العرب أهل الحكمة والخبرة في إدارة أمور الناس وهي من أبوين عربيين وأبوها من نسل يعرب بن قحطان، أو تبع الحميري.



نزلت فيها آيات حين ألقى هدهد سليمان عليه السلام لبلقيس رسالته على سريرها ودهشت ولكنها قرأت في تدبر وتعقل قوله عز وجل في سورة النمل: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليَّ وأتوني مسلمين)، وجهت بلقيس الدعوة لكبار رجال الدولة وأهل مشورتها من أهل الخبرة وحدثتهم عن الرسالة وكيف وصلت غرفتها (قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون)، ثم قالت: (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون)، لم تنفرد بلقيس بالرأي في أمر عظيم وهي الملكة التي ورثت الحكم عن خبرة بسياسة الشعوب وتنمية العلاقات الخارجية وحسن الجوار من أجل تحقيق الأمان وحتى لا يكون هناك دمار.