تراكم الكفارات عن عدة سنين من رمضان

ما حكم من كان عليه كفارة من رمضان، وحال عليها الحول مرة ثانية، وأصبحت عليه كفارتان، وحال الحول مرة ثالثة، وأصبحت عليه ثلاث كفارات؟

٭ جمهور الفقهاء قالوا بوجوب الكفارات، بعدد ما حدث، ولا تكفي كفارة واحدة على الجميع، وهذا هو القول الراجح، لأن كل يوم من أيام رمضان يعتبر عبادة مستقلة، فإذا فسد يوم منه بسبب الجماع، فسد اليوم الذي خصه الفعل، وهكذا، وذهب بعض الفقهاء، إلى أن كفارة واحدة تكفي، محتجين بأن الفعل تكرر قبل أن يكفر عنه صاحبه، وسبب هذا الفعل واحد، فتتداخل كفارته ويكفيه كفارة واحدة.

استخدام العدسات اللاصقة

هل يجوز استخدام العدسات الطبية في نهار رمضان، حيث لدي ضعف بالنظر، فهل استخدامها يعتبر من المفطرات؟

٭ لا بأس في استخدامها ما لم يكن وضعها يشتمل على مواد سائلة تنزل من العين إلى الحلق فتبلعها، فتفطر في هذه الحالة فقط.

الفحص المهبلي في رمضان

نحتاج نحن النساء الى الفحص المهبلي أثناء نهار رمضان، فما حكم هذا الفحص في نهار رمضان: هل يفطر، أم لا؟

٭ الذي يفطر عند الفقهاء هو ما يدخل الجوف، وهو الجهاز الهضمي (الحلق، والبلعوم والمريء، والمعدة)، والمهبل ليس من الجوف، ولا هو طريق إلى الجوف، ولذلك ادخال السوائل او اللبوس او التحاميل او الفحص، أو حتى غسيل المهبل، لا يسبب الفطر.

الشك في السحور

شخص يقول انه تسحر وهو يظن ان الفجر لم يظهر بعد، ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان قد ظهر قبل ان يتسحر ويمسك؟

في مثل حال السائل يبطل صوم هذا اليوم، وهذا بإجماع الائمة الاربعة وعليه القضاء، ومثله ايضا من افطر في آخر النهار وهو يظن الشمس قد غربت، ثم تبين له ان الشمس لم تغرب، فهذا ايضا يبطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة.