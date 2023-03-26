

الدوحة - فريد عبدالباقي



يعد نجم المنتخب المالي السابق فريدريك كانوتيه من أكثر اللاعبين تمسكا بالإسلام بعدما اعتنقه وكان دائما يفتخر بذلك ويرفض كل ما يتعارض مع تعاليمه.



وعرف عن كانوتيه الذي أحب أن يناديه الناس باسم عمر نصرته للقضية الفلسطينية وأنقذ المسجد الوحيد في إشبيلية من الهدم والزوال.



ولد كانوتيه في 2 سبتمبر 1977 في مدينة ليون الفرنسية من أب مسلم وأم مسيحية، وبدأ يمارس شعائر الدين الإسلامي عندما كان في العشرين من عمره قبل أن يسطع اسمه في سماء كرة القدم الأوروبية.



وعندما اعتنق كانوتيه الإسلام قرر أن يختار لنفسه اسم «عمر» تعبيرا عن حبه لشخصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كما قام بأداء فريضة الحج واعتمر أكثر من مرة وانخرط في الأعمال الإنسانية والقيام بالمشاريع الخيرية.



وفي بعض الأحيان عندما لعب كانوتيه في إشبيلية كان يضطر لقطع التدريبات من أجل أداء الصلاة فتلقى بسبب ذلك أكثر من إنذار من طرف إدارة النادي الإسباني قبل أن تقرر فرض خصومات من مرتبه بيد أنه لم يبال وحافظ على أداء الصلاة، ولذلك قرر مدربه إيقاف التدريبات من أجل أن يؤدي الصلاة.



ومن أشهر مواقف كانوتيه عندما قررت شركة للعقار إزالة المسجد الوحيد بمدينة إشبيلية بعد انتهاء عقد إيجار الأرض التي كان يقام عليها وبات من حقها استردادها واستخدامها في أي مشروع آخر ترغب فيه، حيث قام أحد المسلمين في المدينة بالاتصال على كانوتيه هاتفيا وأبلغه بالواقعة الحزينة فأسرع النجم المالي وقام بدفع أكثر من 700 الف دولار (تعادل آنذاك قيمة راتبه السنوي الذي كان يتقاضاه من إشبيلية) لشركة العقار مقابل شراء الأرض حتى ينقذ المسجد من الهدم والزوال.



وعن مكانة الإسلام في حياته صرح كانوتيه في إحدى مقابلاته: «الإسلام هو حياتي، فهو ليس شيئا أمارسه خارج وقت عملي، بل هو كل الحياة.. شيء مهم أن نعيش ديننا وأن نظهر للناس أخلاقنا الإسلامية».



وكان دائما ما يحمد الله على نعمة الإسلام ويبدي فخره الشديد باعتناقه، موضحا: «كنت أقرأ كثيرا عن تعاليم الإسلام، وقيمه الإنسانية، وأخلاقه الحميدة، لم أدخل الإسلام دون أن أفهمه، فقد اطلعت كثيرا على مراجع عدة، وقرأت لكل الديانات وليس الإسلام فقط، حتى اقتنعت بالإسلام».