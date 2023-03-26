

علي إبراهيم



حصلت «الأنباء» على الخطة السنوية الخاصة بشركة ناقلات النفط الكويتية المتوقع طرحها خلال السنة المالية 2024/2023، والتي ضمت 71 مناقصة ممارسة، تعاقدات مباشرة، وأوامر شراء وتأهيلات.

واشتملت الخطة السنوية المقترحة لشركة ناقلات النفط والتي تعتبر إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية على عدد كبير من المناقصات والممارسات المختلفة التي من بينها تقديم خدمات استشارات قانونية وأعمال لشركة ناقلات النفط الكويتية، تطوير وتحديث وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة اللازم لكل من نظام إدارة الوثائق ونظام التراسل الإلكتروني الداخلي، تقديم خدمات الإنترنت لشركة ناقلات النفط الكويتية، إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمن الخاص بوزارة الداخلية في مصنع تعبئة الغاز المسال (أم العيش)، طلب شراء خاص بأعمال أنظمة التيار المنخفض، استئجار مركبات متنوعة وصيانتها مع توفير خدمة سائقين لشركة ناقلات النفط وشركة خدمات القطاع النفطي.

واحتوت الخطة كذلك على مناقصات خدمات متنوعة من بينها خدمات السفريات، وخدمة الهواتف النقالة، وإصدار شهادات الأيزو وتقديم خدمات التدقيق وإصدار شهادات إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة المتكامل للمبنى الرئيسي لشركة نفط الكويت وفرعي تعبئة الغاز المسال في كل من الشعيبة وأم العيش، ومناقصة المباني الخضراء ضمن مشروع تحويل المبنى الرئيسي لشركة ناقلات النفط الكويتية إلى مبنى أخضر والحصول على شهادة معتمدة.