

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2023 تحت شعار «الخير بين يديك»، والتي ستشمل مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة، مع التركيز على أهمية التطوع لدعم المجتمع.

وعلى صعيد الفعاليات والمبادرات المجتمعية، سترعى stc بطولة القبس الرمضانية للبادل للعام الثاني على التوالي التي ستقام طوال شهر رمضان المبارك بمشاركة النجم العالمي أسطورة البادل الأرجتيني فرناندو بيلاستيغون، وستتم استضافته في الحفل الختامي للبطولة.

وفي إطار شراكة stc الاستراتيجية مع نادي Flare Fitness، سوف تنظم stc تحدي فلير في 360 مول على مدى شهر رمضان المبارك ومشاركتها في «خطواتك = إنترنت مجاني» لمساعدة العائلات المحتاجة بالتعاون مع فريق تراحم التطوعي، تماشيا مع المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تركز على دعم القضايا الاجتماعية.



وتماشيا مع حملة stc لشهر رمضان المبارك تحت شعار «الخير بين يديك»، ستقوم stc بتوزيع وجبات الإفطار على المساجد في العديد من المناطق وتوزيع كسرة الصيام عند الاشارات المرورية قبل وقت الفطور بالتعاون مع فريق «تراحم» ونادي Flare، بالاضافة الى خدمة الصائمين والمصلين خلال العشر الأواخر من رمضان في العديد من المساجد بمناطق مختلفة في الكويت.

وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع دورات وكثمار ورشة العمل التي تم تنظيمها حول اساسيات العمل التطوعي بالتعاون مع «تراحم» ومنصة «دورات»، سيتم تنفيذ مشروع عمل تطوعي خلال شهر رمضان، يتيح للمشاركين الفرصة لتطبيق المفاهيم التي تعلموها في بيئة واقعية.

وستنظم فعالية القرقيعان للأطفال في عدة مناطق في الكويت، واستضافة ورشة لتلاوة القرآن بالتعاون مع منصة دورات، كما تنشط stc عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المسابقات والمعلومات المتعلقة بمبادراتها الرمضانية والإعلان عن العروض الترويجية الجديدة التي ستطلق خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية، وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الإفطار، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

أما بالنسبة للأنشطة الداخلية، فستقوم stc بتنظيم غبقة لعائلتها وموظفيها احتفالا بالشهر المبارك، وتنظيم زيارات للموظفين الذين يواصلون تقديم الخدمة للعملاء أثناء موعد الإفطار وغيرها من الفعاليات الداخلية.



وتركز الفئة الثالثة من الحملة بشكل أساسي على إثراء أنماط حياة العملاء عبر تعزيز الخدمات الرقمية من خلال توفير أحدث الحلول والمنتجات المبتكرة التي تمنحهم تجربة استثنائية.

كما هو الحال سنويا خلال شهر رمضان المبارك، ستقدم stc مجموعة من العروض الترويجية التي ستكون متاحة لقاعدة عملائها المتنوعة خلال الشهر الفضيل.

وتعليقا على إطلاق مبادرات stc الرمضانية، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: يسعدنا الترحيب بشهر رمضان المبارك بمجموعة متنوعة وممتعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية.

فهدفنا هذا العام من خلال حملتنا تحت شعار «الخير بين يديك»، هو تمكين الشباب وتسليط الضوء حول اهمية العمل التطوعي وتثقيفهم حول القيم التي يجب عليهم تبنيها ليس فقط خلال شهر رمضان، ولكن على مستوى المبادرات الإنسانية والتطوعية التي يجب عليهم تبنيها لرد الجميل للمجتمع.