

نظمت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) جولة في مستشفى ضمان بمحافظة الأحمدي لرؤساء وأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي في السفارات العربية والأجنبية في الكويت، ضمن برنامج التواصل المؤسسي المخصص لأعضاء السلك الديبلوماسي تمهيدا لبدء عمليات تشغيل الشركة وتحويل المستفيدين من المقيمين مادة 18 وعائلاتهم من وزارة الصحة إلى منظومة شركة ضمان الصحية المتكاملة.



وكان في استقبال الوفود الديبلوماسية الزائرة الرئيس التنفيذي للشركة ثامر عرب، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث شملت الوفود سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الفليبين جوزيه كابريرا، والقائم بالأعمال في سفارة دولة بنغلادش محمد أبوالحسين، وأعضاء آخرين من سفارة كل من الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسبانية وغيرهم.



وذكرت شركة ضمان في بيان صحافي أن دعوة السفارات لزيارة مستشفى ضمان تأتي ضمن برنامج زيارة مخصص لأعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على مرافق مستشفى ضمان وأقسامه المختلفة وإعطائهم نبذة عن دور شركة ضمان في تقديم شهادة الضمان الصحي وتغطيتها للخدمات الصحية المتكاملة لجميع الجاليات المقيمة بموجب مادة 18 وعائلاتهم، وبينت الشركة أن مثل هذه الأنشطة تسهم في خلق الوعي العام بشركة ضمان ودورها التنموي في قطاع الرعاية الصحية في خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة 2035.



وقدم عرب عرضا تعريفيا عن الشركة وتجهيزاتها التشغيلية لاستقبال الشركة شريحتها المستهدفة ونبذة عن منظومتها الصحية التي تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وفحص العمالة الوافدة، وقامت بدورها الوفود الديبلوماسية تبادل حوار ونقاشات حول ترتيبات المرحلة المقبلة بالتعاون بين شركة ضمان والسفارات للتنسيق حول تحويل المستفيدين من الجاليات من وزارة الصحة إلى منظومة ضمان الصحية. ثم قامت الوفود الزائرة بزيارة أقسام المستشفى المختلفة، حيث قام المسؤولون والأطباء بتقديم نبذة عن استعدادات الأقسام وتجهيزاتها من المعدات الطبية الحديثة، والأعداد المتوقع استقبالها تمهيدا واستعدادا لتشغيل شبكة ضمان الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأوضحت شركة ضمان بأنها عملت منذ تأسيسها على رؤية ريادية للرعاية الصحية والاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، تهدف من خلال هذه الرؤية إلى بناء مجتمع أكثر صحة عبر تطبيق برامج الاستدامة وخاصة في محور الرعاية الصحية، بصفتها المصدر المستقبلي لشهادة ضمان للرعاية الصحية الإلزامية للموظفين المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والذين يتجاوز عددهم 1.8 مليون شخص عبر شبكة موزعة في مختلف محافظات الكويت وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الأولية والثانوية والتي تضم مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل الراغبين بالحصول على رعاية صحية في عيادات طب العائلة وطب الأسنان وطب الأطفال بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمختبر.