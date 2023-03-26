عبدالوهاب الرشود: الجوائز تؤكد نجاح إسهامات «بيتك» في مختلف المجالات والنمو المستدام في أرباحه ومؤشراته المالية

ماضون قدماً في سياسة التحول الرقمي وتلبية طموحات عملائنا وتعزيز حصتنا السوقية

الاستحواذ على «الأهلي المتحد ـ البحرين» صفقة تاريخية أسفرت عن إنشاء كيان مصرفي ضخم

مركز مالي قوي وخبرة طويلة في مجال الصكوك أصبحت تمثل الخيار الأول للشركات والحكومات لتمويل المشاريع

«بيتك» تحول اليوم إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول على مستوى العالم

أفضل بنك إسلامي في الكويت والأفضل في الخدمات الرقمية وتمويل الشركات والخدمات المصرفية للأفراد



في إنجاز آخر جديد يؤكد جدارة البنك محليا وعالميا، أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فوزه باثنتي عشرة جائزة من مجموعة إسلاميك فايننس نيوز (IFN) التي أعلنت عن قائمة الفائزين لعام 2022 في حفل خاص أقيم في دبي.



وحصد «بيتك» الجوائز التالية: جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت، وأفضل بنك في الكويت للاستثمار، وأفضل بنك في الكويت للشركات، وأفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد، وجائزة البنك الأكثر ابتكارا في الكويت وأفضل بنك في الكويت في الخدمات الرقمية.

فيما نال «بيتك - تركيا» ثلاث جوائز وهي: أفضل بنك إسلامي في تركيا، وأفضل بنك لخدمات الأفراد، والبنك الأكثر ابتكارا في تركيا، كما فازت صفقة «بيتك- تركيا» عن إصدار صكوك بقيمة 5.5 مليارات دولار بجائزة أفضل صفقة على مستوى السوق التركي، وحصلت كذلك مجموعة «بيتك» على جائزة صفقة العام وذلك عن صفقة استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد - البحرين، وأخيرا جائزة صفقة العام عن فئة الاستحواذ.



وعلى هامش حفل توزيع الجوائز، أعرب الرئيس التنـفـيـذي للمجموعة بالتكليـف عبـدالوهاب عـيـسـى الـرشـود، عن فخره بهذا الفوز قائلا إن هذه الجوائز تؤكد نجاح إسهامات «بيتك» في مختلف المجالات، والنمو المستدام في أرباحه ومؤشراته المالية، كما تعكس قوة أعماله وتنوع أنشطته، وحلوله التمويلية المبتكرة والتي مكنته من استحقاق هذه الجوائز، منافسا في ذلك المؤسسات العالمية المرموقة.



وأضاف الرشود أن «بيتك» يمضي قدما في سياسة التحول الرقمي وتلبية طموحات عملائه وتعزيز حصته السوقية من خلال المنتجات والخدمات التي تعكس دوره الريادي، والابتكار في كل أعماله، وإضافاته الملموسة في التمويل الإسلامي، مشيدا كذلك بالعلاقات المتميزة مع كبرى الشركات لتمويل أهم وأكبر مشاريع التنمية.



ولفت الرشود الى أن جائزة أكثر البنوك ابتكارا في الكويت تتويج لسلسلة طويلة حققها «بيتك» في مجال الرقمنة والتطبيقات التقنية وأتمتة كل المعاملات والخدمات، كان من أبرزها طلب التمويل اونلاين، والإصدار الفوري للبطاقات المصرفية خلال 3 دقائق لأول مرة في الكويت، كما أتاح «بيتك» لغير عملائه إمكانية فتح الحساب عبر أجهزة الخدمة الذاتية وبالتواصل المباشر مع خدمة العملاء، بالإضافة إلى ذلك، كان «بيتك» سباقا في تطبيق العديد من المنتجات والخدمات والأنظمة الآلية التي عبرت عن توجه استراتيجي نحو الرقمنة.



وأشار الرشود إلى أن استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين هو صفقة تاريخية أسفرت عن إنشاء كيان مصرفي ضخم، وتحول «بيتك» إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول على مستوى العالم، مما يمكن البنك من ترسيخ قيادته لصناعة الصيرفة الإسلامية، ويسهم في توسيع انتشاره جغرافيا بإمكانات أقوى.



علاوة على ذلك، قال الرشود إن مساهمات «بيتك» في مجال ترتيب وإدارة إصدارات الصكوك الكبرى من حيث القيمة والعائد تؤكد دوره المهم في أسواق الصكوك كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يعبر عن مركز مالي قوي ومكانة مرموقة وخبرة طويلة في مجال الصكوك التي أصبحت تمثل الخيار الأول للشركات والحكومات لتمويل المشاريع وخطط التطوير والنمو.



والجدير بالاهتمام أن مجموعة (IFN) اختارت «بيتك» لهذه الجوائز بناء على توصيات لجنة تحكيم من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية، ووفق مجموعة من المعايير والأسس والمؤشرات المالية، حيث تكرم مجموعة (IFN) المؤسسات المقدمة لأفضل الخدمات المالية الإسلامية كل عام من ضمن نخبة عالمية من الأسواق والقطاعات، كما تكرم الجهات المشاركة في الصفقات الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.



كما أشادت لجنة التحكيم بمكانة وملاءة «بيتك» وحلوله التمويلية المبتكرة ومساهماته المتنوعة لتعزيز قطاع الصيرفة الاسلامية حول العالم بمنتجات وخدمات مبتكرة ومتطورة تلائم متطلبات العملاء الأفراد والشركات والحكومات، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المحافظة على البيئة والاستدامة والحوكمة وبرامج التنمية وتطوير المجتمعات.



يذكر أن مجموعة (IFN) تدير جوائز التمويل والعمل المصرفي الإسلامي، كما تقوم بنشر أهم أخبار الصيرفة الإسلامية في العالم. تأسست المجلة التابعة لـ«ريدموني» العالمية، عام 2004، ولديها مكاتب في دبي وكوالالمبور.