القاهرة - ناهد إمام



قال معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة د.وليد عباس، انه سيبدأ اليوم في العاشرة صباحا الحجز إلكترونيا لـ 10872 وحدة سكنية، بمشروع «جنة»، وذلك لمن قاموا بالتسجيل إلكترونيا، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات.

وأضاف عباس - في بيان امس- أن حجز وحدات مشروع دار مصر سيبدأ الثلاثاء 28 مارس، وحجز وحدات مشروع سكن مصر الخميس 30 مارس، وحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز سيبدأ الاثنين 3 أبريل، وحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز الأربعاء 5 أبريل، مشيرا إلى أن جميع مواعيد الحجز ستبدأ من العاشرة صباحا.

وأوضح أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتم التسجيل إلكترونيا لحجز تلك الوحدات، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com).



إلى ذلك، أكدت م.أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة - المشرف على خليج السويس حرص جهاز مدينة السويس الجديدة على تشجيع الاستثمارات المتنوعة لتنمية المدينة، لتكون مركز جذب استثماري يوفر مزيدا من فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد.



جاء ذلك خلال استقبال م.أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة - المشرف على خليج السويس، وفدا من مستثمرين صينيين، للتعرف على مدينة السويس الجديدة والاطلاع على فرص الاستثمار بها، وذلك بحضور م.أحمد عبد الجابر، نائب رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسؤولي الجهاز.