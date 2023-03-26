القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار أهمية التوسع في الاستثمارات «المصرية ـ الهندية» وعلى رأسها الاستثمار في مجال تصنيع اللقاحات والأدوية، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحافي امس، بمقر الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» في منطقة العجوزة، للإعلان عن تدشين أعمال أول خط تشغيل وإنتاج لقاحي «الكبدي بي والخماسي»، وأنواع أخرى من اللقاحات، بطاقة إنتاجية 100 مليون جرعة سنويا، وذلك بالتعاون بين «فاكسيرا» ومعهد سيرم الهندي، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء، ود. نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثلين عن معهد «سيرم».



وقبل بدء فعاليات المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي مفصل حول الإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية التي تمتلكها شركة «فاكسيرا» بمصنعي العجوزة والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الإنجازات التي استطاعت تحقيقيها، ودورها الفعال وقدرتها الإنتاجية السريعة في مواجهة الكوارث والجوائح الصحية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا، كما شمل الفيلم توجيه عدة نصائح للمواطنين بأهمية الحصول على جرعات اللقاح والأمصال لكل الفئات العمرية، بتوقيتاتها المحددة.