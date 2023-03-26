أصبح الشرق السوري في الأيام الماضية ساحة مواجهة أميركية ـ ايرانية غير مسبوقة سواء من ناحية الخسائر أو الرقعة الجغرافية التي طالتها المواجهات منذ الخميس الماضي، وارتفع إلى 19 على الأقل عدد قتلى الجيش السوري والميليشيات المدعومة من ايران نتيجة الضربات الأميركية الانتقامية التي جاءت ردا على عدة هجمات شنتها الميليشيات على القواعد الاميركية بدءا من قصف بمسيرة ايرانية الصنع أسفر عن مقتل متعاقد أميركي واصابة جنود أميركيين في قصف على منشأة صيانة في قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالحسكة الخميس الماضي.



وجددت الميليشيات الإيرانية قصفها للقواعد الأميركية في دير الزور فجر السبت، إذ قالت شبكتا «فرات بوست» و«نهر ميديا» المحليتان إن قصفا صاروخيا إيرانيا استهدف القواعد الأميركية في حقلي العمر وكونيكو النفطيين.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قالوا إنه يظهر لحظة إطلاق الميليشيات الإيرانية للصواريخ باتجاه القاعدة الأميركية في حقل كونيكو النفطي.



من جانبها، ذكرت قناة «الجزيرة»، نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه، أن 8 صواريخ سقطت على القاعدتين الأميركيتين، ما أسفر عن إصابة جندي أميركي على الأقل، لترتفع بذلك الحصيلة إلى قتيل و6 جرحى بين صفوف القوات الأميركية منذ الخميس. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين من أصل 3 مسيرات شاركت في استهداف القاعدتين.



بدورها، قالت شبكة «صدى الشرقية» إن القوات الأميركية ردت بإطلاق 3 صواريخ من قاعدة «العمر» باتجاه مواقع الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين.



وجاء استهداف الحقلين النفطيين بعد ساعات قليلة من قصف إيراني طال «القرية الخضراء» في شمال شرقي سورية، لم يسفر عن أضرار في صفوف القوات الأميركية لكنه أصاب منزلا مدنيا بالقرب من القاعدة، ما أدى الى إصابة امرأتين وطفلين بجروح، بحسب بيان صادر عن «القيادة المركزية الأميركية».



وتزامن القصف الإيراني مع تحذير وجهه الرئيس الأميركي جو بايدن من كندا قال فيه إنه أعطى تعليمات بالرد السريع على الهجمات التي تستهدف القواعد الأميركية بسورية من قبل جماعات مدعومة من إيران.



وأضاف، في تصريح صحافي خلال زيارة رسمية لكندا، أن بلاده مستعدة للتحرك «بقوة» لحماية الأميركيين «لا تسيئوا الفهم.. الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران لكن توقعوا أن نتصرف بقوة لحماية شعبنا».



وحول القصف الأميركي الذي استهدف مقار الميليشيات الإيرانية في دير الزور، قال المتحدث باسم «الپنتاغون» الجنرال بات رايدر إن «الدلائل الأولية تشير إلى أن المنشآت الإيرانية المستهدفة قد دمرت».



وأضاف، في تصريح صحافي أمس، أن مقاتلات من طراز F-15E شنت فجر الجمعة هجوما على مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور، مضيفا «الهدف من هذه الضربات الدقيقة حماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم، واتخذت الولايات المتحدة إجراءات متناسبة ومدروسة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل الإصابات».



وذكرت شبكات إعلامية محلية أن الميليشيات الإيرانية استنفرت عقب القصف على حقلي العمر وكونيكو في مدينتي الميادين والبوكمال شرقي دير الزور.



وأشارت إلى أن الميليشيات الإيرانية أخلت مقارها في المدينتين المذكورتين خوفا من قصف أميركي محتمل وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المنطقة.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القتلى الـ 19 بينهم 14 من السوريين والبقية من جنسيات غير سورية. وأكد أن المسيرة التي استهدفت القاعدة الأميركية دخلت من العراق.