

يعقوب العوضي



انتهــت قمــة الجولـة الـ 16 من الدوري الممتاز لكرة اليد بتعادل القادسية مع كاظمة بنتيجة 29-29 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع «الأصفر» رصيده إلى 31 نقطة فيما ارتفع رصيد «البرتقالي» إلى 14 نقطة، ورغم التعثر فإن «الملكي» بقي في صدارة الترتيب العام.



في السياق ذاته، قلص الكويت فارق النقاط مع القادسية إلى نقطة واحدة بعد فوزه المريح على اليرموك بنتيجة 37-24 رافعا رصيده إلى 30 نقطة، فيما بقي اليرموك على رصيده السابق 5 نقاط.



إلى ذلك، تقام مباراة واحدة اليوم ضمن الجولة نفسها، إذ يلتقي السالمية برصيد 15 نقطة مع القرين برصيده 4 نقاط، حيث يبحث «السماوي» عن المركز الثالث الذي يحتله العربي برصيد 16 نقطة، فيما يتطلع القرين لتحسين الترتيب والهروب من مراكز الهبوط.