

هادي العنزي



تقام مساء غد أولى المباريات الاستعراضية في دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم بلقاء يجمع عددا من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم من بينهم نواف الخالدي ومحمد جراغ ولاعبي نادي الطموح الرياضي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة الخامسة لدورة «الشحومي» الرمضانية.

إلى ذلك، تشهد منافسات اليوم الثاني من الدورة إقامة 6 مباريات، حيث يلتقي اليوم في الـ 8:40 مساء فريق الفردان مع نظيره «PDF»، وفي الـ 9:10 مساء يواجه فريق ديوانية مشاري العازمي نظيره فياريال، تتبعها مباراة ثالثة في الـ 9:40 مساء تجمع «زيدان» مع «DOR»، يليها في الـ 10:10 لقاء بين بوكاجونيورز و«الشهر الكريم»، ثم مباراة خامسة في الـ 10:40 بين «اليونان» و«فيقور»، على أن يلتقي في آخر مباريات اليوم الثاني للدورة فريق «بايرن» مع نظيره «ديوانية النواخذة»، وذلك في الـ 11:10 مساء.



وقد رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز يومية قيمة للجماهير الرياضية الحاضرة، سيتم توزيعها يوميا وطوال أيام البطولة على الجماهير الحاضرة للمباريات، كما ستشهد دورة «الشحومي» الرمضانية الخامسة إقامة عدة مباريات استعراضية في الأيام المقبلة، بمشاركة عدد من نجوم العالم والخليج.