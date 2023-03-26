

القاهرة - سامي عبدالفتاح



في أول مواجهة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، اقتنص «الفراعنة» فوزا مهماً على حساب مالاوي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2024)، سجلهما محمد صلاح في الدقيقة 20، وعمر مرموش بعد تسديده اصطدمت بالمدافع تشالز بيترو في الدقيقة 45+1، وبذلك استعادت مصر توازنها وصدارة المجموعة الرابعة بعدما رفعت رصيده إلى 6 نقاط، مستفيدة من فارق الأهداف عن غينيا الفائزة على أثيوبيا 2-0 أيضا، فيما جاءت إثيوبيا ومالاوي في المركزين الثالث والرباع بـ 3 نقاط.

ومن المقرر أن تستضيف مالاوي المنتخب المصري في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.



وفي سباق أفريقي آخر، يخوض اليوم منتخب مصر للشباب تحت 23 بقيادة المدرب روجيرو ميكالي مواجهة مهمة مع مضيفه منتخب زامبيا، في إياب الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز مصر 2-0.