

مبارك التنيب



نفت وافدة كاميرونية من مواليد 1988 الاتهام الذي وجهته كفيلتها الأردنية لها بسرقة مصوغات ذهبية وخاتم ماركة عالمية، مؤكدة ان هروبها من منزل كفيلتها بسبب سوء المعاملة، على حسب زعمها.



وكانت اردنية من مواليد 1993 أبلغت مخفر ميدان حولي عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها الكاميرونية وهروب المتهمة، وعقب تسجيل قضية حملت رقم 400/2023 بعنوان سرقة مصوغات، استطاع رجال المباحث ضبط المدعى عليها، وبسؤالها أنكرت تهمة السرقة. وخلص تقرير المباحث الى انه لا يمكن الجزم بصحة أقوال المبلغة وكذلك صحة أقوال المتهمة.