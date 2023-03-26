أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي القرار 50 لسنة 2023 القاضي بإشهار جمعية الفضائل للأعمال الإنسانية.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتسجيل جمعية فضائل للأعمال الإنسانية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف التعريف بالإسلام ونشر مبادئه السمحة داخل الكويت وخارجها ورعاية المهتدين الجدد دينيا وتربويا وعلميا وثقافيا وإنشاء المعاهد والمدارس والجامعات المتخصصة خارج الكويت والإشراف عليها وتقديم العون الأدبي والمادي للطلاب في شتى المراحل التعليمية حال استحقاقهم لهذا العون وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمعية وتقديم الدعم والعون للمحتاجين من الأرامل والأيتام والعجزة والمعسرين المستحقين وتقديم المساعدة للمرضى والمعوزين داخل وخارج الكويت وتنمية المجتمعات المسلمة من خلال القيام بالإشراف على المشاريع التعليمية والإنشائية والاجتماعية والصحية والرياضية وتنفيذها وتقديم كل أنواع المساعدات الإغاثية للدول المنكوبة، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.



ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.