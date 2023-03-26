أسامة أبوالسعود



اجتمع سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت بالرواد والأدباء المصريين بعد تواجدهم ببرنامج معجم البابطين في دورته الثامنة عشرة بالمكتب الثقافي المصري بالكويت وتبادل الحوار حول مفهوم الأنشطة وقضايا الأدب والثقافة العربية في مصر والعالم العربي والعمل على تطوير آفاق الثقافة العربية والأدب العربي من خلال تفعيل دور الكوادر الثقافية والأكاديمية بمصر والكويت وكافة الدول العربية.



ويأتي ذلك من خلال المشاركات لدور الثقافة المختلفة التابعة للدولة وأيضا دور المراكز الثقافية الأخرى التي تهتم بذاك الشأن.



وجاءت الأفكار باستضافة الرواد والكتاب من جمهورية مصر العربية من خلال الندوات والمهرجانات الثقافية المقامة بالكويت وأيضا نشر الثقافة الكويتية بمصر من خلال التبادل الثقافي بين البلدين للتعرف على الجديد في هذا المجال لتعطي فرصة أشمل لنشر الثقافة بشكل أدبي لربط الشعوب العربية بمفهوم ثقافي ممتزج بحضارة الشعوب مما يعزز أوجه التواصل بين الجاليات العربية.



وتحدث د.سعد مصلوح عن أهمية اللغة العربية ودورها الأساسي في النهوض بالثقافة العربية بشتى صورها. وقالت د.إلهام المفتي: إن المرأة لها دور أساسي يجب تفعيله والاستفادة من خبراتها.



وأشاد د.جلال أبوزيد رئيس قطاع الآداب بالنشاط الثقافي والاجتماعي الذي تحرص السفارة المصرية بالكويت على رعايته وتقديمه.



كما أضاف د.أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم أن التعاون المشترك بين مثقفي مصر والكويت يضيف من المفاهيم العلمية ما يثري الساحة الثقافية بالوطن العربي بمفاهيم مستحدثة حول البرامج الثقافية ونشرها بشكل دائم من خلال المطبوعات أو برامج التواصل الاجتماعي وطرح العديد من اللقاءات المباشرة بين المحاضر والجمهور.



كما تحدث د.عبدالتواب محمود عن البرنامج الثقافي المتنوع الذي يناقش من خلاله أهداف الثقافات المختلفة وربطها بالموضوعات اليومية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما أولى السفير هذا البرنامج رعاية خاصة لما له من الأهمية ليكون النموذج المقترح للأشقاء العرب في المجال الثقافي والأدبي والفكري.