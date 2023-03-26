أعلن د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم. وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصا من بين 54 تخصصا فرعيا.



وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف QS في المجالات العلمية المختلفة على جاء النحو التالي: 1 جامعة في إدارة الإحصاء، 3 في إدارة الأعمال، 1 في إدارة الضيافة، 5 في الأحياء، 2 في الآداب والإنسانيات، 2 في الاقتصاد، 2 في التعليم والتدريب، 2 في الرياضيات، 6 في الزراعة والغابات، 1 في السياسة، 6 في الصيدلة وعلم الأدوية، 9 في الطب، 3 في العلوم الاجتماعية، 1 في العلوم البيطرية، 2 في العلوم الطبيعية، 3 في العمارة، 2 في الفيزياء والفلك، 1 في القانون، 7 في الكيمياء، 2 في اللغات الحديثة، 1 في اللغويات، 2 في المحاسبة المالية، 5 في الهندسة التكنولوجية، 5 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، 2 في الهندسة الكيميائية، 4 في الهندسة المدنية والإنشائية، 5 في الهندسة الميكانيكية، 1 في طب الأسنان، 1 في علم الآثار، 6 في علوم الحاسب، 4 في علوم الحياة، 3 في علوم المواد، 6 في هندسة البترول.



وظهرت جامعة القاهرة في 32 تخصصا من إجمالي 54 تخصصا، تليها جامعة عين شمس في 17 تخصصا، تليها جامعة الإسكندرية في 15 تخصصا، تليها جامعة المنصورة في 10 تخصصات، تليها جامعات أسيوط، الأزهر، الزقازيق، بنى سويف، حلوان، طنطا، قناة السويس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وظهرت جامعتا القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في 5 تخصصات، وهي: الآداب والإنسانيات، الاقتصاد، التعليم والتدريب، اللغات الحديثة، المحاسبة المالية.



وانفردت جامعة القاهرة على الجامعات المصرية في 7 تخصصات علمية، هي: العلوم البيطرية حيث احتلت المركز 51-70 عالميا، وطب الأسنان 51-80 عالميا، وإدارة الضيافة 101-150 عالميا، وعلم الآثار 101-150 عالميا، وإدارة الإحصاء 151-200 عالميا، والقانون 151-200 عالميا، واللغويات 251-300 عالميا.



كما انفردت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال السياسة، حيث جاءت في المرتبة 201-230 عالميا.