أعلنت 3 منظمات إنسانية سورية عاملة في مناطق شمال غربي البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، عن تشكيل «تحالف عملياتي مشترك»، على خلفية الاحتياجات التي فرضها الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 من فبراير الماضي.



وضم التحالف فريق الدفاع المدني السوري المعروف بـ «الخوذ البيضاء» و«المنتدى السوري» و«الجمعية الطبية السورية الأميركية» (سامز).



وقال رئيس «سامز»، د.أمجد راس، خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمات الـ 3 لإعلان «التحالف»، إن هذه الخطوة جاءت استجابة للزلزال الذي فاقم الكارثة الإنسانية وتبعات الحرب التي عاناها السوريون، خاصة المقيمين منهم في شمال غربي سورية.



وأضاف ان الواقع الحالي للمنطقة فرض على المنظمات الـ 3 تشكيل «التحالف» الذي يهدف إلى تنسيق الجهود للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للناس، من خلال تقديم خدمات تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.



من جهته، قال رائد الصالح مدير الدفاع المدني ان التحالف جاء بعد مناقشات واجتماعات عدة تمت بعد الزلزال حول توحيد العمل الاغاثي والتنموي للمنطقة. وأكد انه كما زاد التعاون كانت نوعية الخدمات افضل فضلا عن التوفير في النفقات، خاصة انها مؤسسات ذات اختصاصات وقطاعات مختلفة.



وأكد غسان هيتو الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري، على ضرورة ان تعيد تلك المنظمات باعتبارها من المنظمات الرئيسية العاملة في المنطقة، النظر ومقاربة الامور من زوايا مختلفة، خاصة ان المؤسسات الـ 3 لها خبرة كبيرة في العمل داخل سورية ويمكن ان تساهم مجتمعة في تخفيف المعاناة عن السوريين.



وسيسهم «التحالف» في إعادة تأهيل المرافق الحيوية، بهدف تقديم الخدمات الأساسية على مستوى الصحة والتعليم والخدمات المعيشية الأساسية وفق خطة مبدئية سيعلن عنها قريبا، وفق رئيس «سامز».



واعتبر عدد من الباحثين السوريين أن التنسيق والتعاون بين المنظمات من شأنه تحقيق فاعلية مرتفعة في العمل الإغاثي، كما يضمن تحقيق العدالة في الدعم، ولتحقيق ذلك لابد من وجود هيئة إغاثية عليا في المنطقة، تعمل تحت لوائها مختلف المنظمات الإغاثية، وتأتمر بأمرها، فهي الموجه الرئيس للعمل.



وعلى هذه الهيئة إعداد قاعدة بيانات ديموغرافية ذات نطاق جغرافي، بحيث يتم تحديد الفئات الأشد حاجة، وتسجيل الفئات التي تم تقديم الدعم لها، وفي ذات الوقت لابد من ضمان عدم تدخل السلطات السياسية المحلية بالعمل الإغاثي، فحدود تدخلها يجب ألا أن تتعدى تقديم الدعم اللوجستي للمنظمات، وفق الباحثين.