القاهرة - ناهد إمام



أعلنت شركة مصر للطيران أن جميع رحلاتها في الفترة من 25 مارس حتى 21 أبريل 2023 ستقلع قبل موعدها المحدد سالفا بساعة واحدة.



وأوضحت الشركة - في بيان لها امس - أن ذلك يأتي في ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية (بيروت) بشأن بدء تطبيق التوقيت الصيفي في لبنان اعتبارا من منتصف ليل 20-21 أبريل 2023 بدلا من منتصف ليل 25-26 مارس 2023.



وأكدت الشركة أنه يرجى على عملاء «مصر للطيران» المسافرين على متن رحلاتها خلال الفترة المذكورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.