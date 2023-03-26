بيروت: تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتناول ملاحقة الرئيس الحريري امام احدى المحاكم في نيويورك بدعوى من فتاتين.



وقد أصدر المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بيانا ينفي صحة هذه الادعاءات. وقال البيان: «للمرة الثالثة، تتقدم هاتان المشتكيتان المبهمتا الاسم، واللتان لا تقطنان في الولايات المتحدة ولا تربطهما أي علاقات بها، بدعوى مليئة باتهامات كاذبة تماما، وغير مقبولة، تهدف للاثارة والقدح والذم بحق شخص الرئيس الحريري الذي بدوره لا تربطه أي علاقات بالولايات المتحدة».



وأضاف «بعدما وافقت محكمة اخرى في نيويورك سابقا على طلبنا رد الدعوى الاصلية، ورفضت تلقائيا قبول الدعوى في المحاولة الثانية، تعيد المشتكيتان المبهمتا الاسم والكاذبتان الكرة مرة ثالثة».



ولفت البيان إلى «ان هذه الدعاوى تقدمها شركة محاماة اتخذت بحقها المحاكم عقوبات لمرات عديدة بسبب سوء تصرفها».



وأكد ان الرئيس الحريري «سيبقى يرفض ابتزازه لسداد ملايين الدولارات التي طلبت منه لقاء الامتناع عن تقديم هذه الدعاوى القانونية»، معتبرا أن «هذه ليست سوى حملة تشهير دبرتها سيدتان تبحثان عن كسب مادي وتقومان بتلطيخ سمعة الرئيس الحريري في سبيل ذلك. ليس هناك أي صحة لهذه المزاعم التي لا اساس لها. وسيدافع الرئيس الحريري عن نفسه في القضاء، وهو واثق ان حقه سيسود تماما كما حصل في الدعوى الاساسية سابقا».