

يعتزم المنتخب الألماني لكرة القدم السفر من فرانكفورت إلى كولون غدا الاثنين لملاقاة بلجيكا بعد غد الثلاثاء في مباراة دولية ودية، بالحافلة بدلا من القطار، بسبب إضراب السكك الحديدية.



وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية أن «المانشافت» كان يعتزم السفر بالقطار ولكن الإضراب المخطط له غدا (الاثنين) يعني أنه يتعين عليه البحث عن ترتيبات بديلة للرحلة التي تبلغ 200 كيلومتر.



وسيتدرب المنتخب الالماني في فرانكفورت صباح الاثنين قبل السفر لكولون بحافلة الفريق لحضور المؤتمرات الصحافية قبل المباراة.