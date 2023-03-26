

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة مراسم سحب قرعة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 بمشاركة 24 منتخبا، حيث تستضيف مؤسسة الحي الثقافي «كتارا» حفل القرعة في 2:00 ظهر 11 مايو المقبل وذلك تمهيدا لضربة بداية البطولة التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.



وبحسب النظام الذي أقره الاتحاد الآسيوي بالتأهل للبطولة، فقد نجح 12 منتخبا بالعبور إلى البطولة بعد مشاركتها في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وهذه المنتخبات هي: قطر والسعودية وأستراليا والصين وإيران والعراق وكوريا الجنوبية ولبنان وعمان وسورية والإمارات وفيتنام، أما المنتخبات التي تأهلت عن طريق التصفيات النهائية، فقد بلغ عددها 11 منتخبا وهي: الأردن وفلسطين وأوزبكستان والهند والبحرين وطاجيكستان وإندونيسيا وتايلند وهونغ كونغ وماليزيا وقيرغيزستان.



وبحسب أنظمة البطولة القارية، فإن المنتخبات الـ 24 يتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كلا منها 4 منتخبات، ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور الستة عشر الذي يقام بنظام خروج المغلوب.



ووفقا لآخر تصنيف للمنتخبات الآسيوية من قبل «فيفا»، فإن اليابان تأتي في الصدارة، ثم إيران، وبعدها كوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية وقطر، ثم العراق والإمارات وعمان وأوزبكستان، ثم الصين والأردن، وبعدها البحرين وسورية وفلسطين وقيرغيزستان، ثم فيتنام، وبعدها لبنان.



قرعة آسيا للناشئين



على صعيد متصل، أعلن الاتحاد القاري عن موعد إقامة حفل قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2023، في 30 الجاري، والمقرر في مدينتي بانكوك وتشونبوري بتايلاند خلال الفترة من 15 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين.



وبحسب نظام القرعة سيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المتأهلة إلى نهائيات النسخة الـ 19 من البطولة القارية على أربع مجموعات، حيث تم تصنيف المنتخبات المشاركة وفقا لترتيبها النهائي في النسخة الماضية بماليزيا مع وضع تايلند المضيفة في المستوى الأول، بجانب منتخبات اليابان، وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، في المستوى الثاني جاءت منتخبات أستراليا وإيران واليمن والهند، أما المستوى الثالث فضمت منتخبات ماليزيا، وفيتنام، وأفغانستان، والسعودية، وجاء منتخب قطر في المستوى الرابع بجانب كل من الصين وأوزبكستان ولاوس.



يشار إلى أن المنتخبات الأربعة التي تحتل الصدارة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاما 2023 ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2023 في بيرو.



هذا، وضرب فريقا الدحيل وأم صلال موعدا في نهائي كأس Ooredoo لكرة القدم، بعد فوزهما على السد والعربي في الدور نصف النهائي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان وجها لوجه في 10:00 مساء الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، والذي يحتضن نهائي كأس قطر والذي يجمع بين الدحيل والسد مساء 6 أبريل المقبل. وكان السد قد تأهل إلى نهائي كأس قطر بفوزه على العربي 3-1، والدحيل على الوكرة بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.