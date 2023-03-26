

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الفنزويلي 1-2 امس الأول على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في مباراة دولية ودية في كرة القدم.



وأنهى منتخب فنزويلا الشوط الأول متقدما بهدفي جوسيف مارتينيس (26) وسولومون روندون (33)، وسجل سالم الدوسري الهدف الوحيد للسعودية (73).



ويخوض «الأخضر» مباراة ودية ثانية الثلاثاء المقبل عندما يستقبل منتخب بوليفيا على الملعب نفسه.



وجاءت بداية الشوط الأول متكافئة إلى حد كبير من حيث السيطرة، ولاحت فرصة لـ «الأخضر» عندما توغل هارون كمارا بكرة على الطرف الأيمن قبل أن يسددها بين أحضان الحارس الفنزويلي ألاين باروخا (21)، ونجحت فنزويلا في افتتاح التسجيل من هجمة سريعة قادها روندون ولعب كرة عرضية سددها مارتينيس على يسار محمد العويس (26)، وعززت فنزويلا تقدمها بعد 6 دقائق عندما استقبل روندون كرة عرضية لعبها قوية على يمين العويس (33).



وأجرى «الأخضر» 4 تغييرات مع انطلاقة الشوط الثاني، بدخول صالح الشهري وناصر الدوسري ثم عبدالله الخيبري وعبدالعزيز البيشي.



وساهمت التغييرات في تحسن الأداء نسبيا، فقلص سالم الدوسري الفارق إثر تمريرة من البيشي داخل المنطقة هيأها لنفسه ولعبها قوية في المقص الأيسر للحارس باروخا (73).



وأنقذ باروخا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية للشهري (78).



وكثف «الأخضر» من هجماته في الدقائق المتبقية وكان قريبا من التعادل لولا براعة باروخا الذي تصدى لرأسية الشهري (88)، وسدد ناصر الدوسري كرة قوية لكنها مرت بجانب القائم في الوقت بدل الضائع.