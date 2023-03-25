محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

قام رجال جمارك المستودعات الجمركية بإحباط إدخال كمية كبيرة من الـ (بان) تقدّر بـ 18 مليون حبة، وذلك بعد وصولها إلى المستودعات في كونتينرات. ‫



‬وفي التفاصيل: بعد وصول شحنتين تخص شركتين عبارة عن (4) كونتينرات إلى المستودع الجوي ‫ ‬اشتبه المفتش الجمركي بها، وبناء عليه تم تفتيش الشحنة الأولى التي كانت عبارة عن (2) كونتينر يحتويان على 27 طناً ونصف الطن، وبالتدقيق عليها تبين أن تحتوي على 735 كيساً بداخلها 2000 كيس من نوع بان، وبداخل كل كيس 100 علبة بكل واحدة منها 60 حبة، وذلك بإجمالي عدد (12) مليون حبة من نوع بان. ‫



‬وبتفتيش الشحنة الثانية تبين أنه تم وضع ملابس في الواجهة الأمامية حتى منتصف الكونتينر، وعند إزالتها تم العثور على 500 كرتون في كل كونتينر بإجمالي 1000 كرتون، كل واحد منها يحتوي على 100 كيس من نوع بان، وكل كيس بداخله 60 حبة بإجمالي 6 ملايين حبة بان. ‫



‬هذا، وتم حجز الشحنتين وعمل محضر ضبط بالواقعة لكل شركة.