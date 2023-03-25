جورجينا رودريغز الوجه الإعلامي الجديد لعدسات "أمارا"





تنفيذًا لخطّتها الاستراتيجية الرامية نحو التوسّع العالمي، كشفت شركة عدسات "أمارا" عن تعاقد فريد من نوعه جمعها مع المؤثرة الأرجنتينية – العالمية، "جورجينا رودريغيز"، لتصبح بذلك الوجه الإعلامي الجديد لأمارا.



تُعتبر جورجينا، وهي خطيبة اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، من أكثر الوجوه العالمية شهرةً حالياً وفي رصيدها أكثر من 47 مليون متابع على منصة Instagram، وبرنامج خاص بها على منصة "نيتفليكس"، بالإضافة إلى سلسلة إنجازات مميزة في عالم الموضة والجمال، كما وأنها الوجه الإعلاني الرسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية.



هذا، وتُعدّ عدسات "أمارا" الشركة الرائدة في تقديم أجمل وأحدث الإصدارات من العدسات المتاحة عبر منصة "بوتيكات" المتصدرة في عالم التجارة الرقمية، إلى جانب تواجد "أمارا" على جميع منصات التسوّق الإلكترونية المتخصصة في عالم مستلزمات البصريات مثل "عدسات" و "ايوا"، كما تتّخذ أمارا من كبرى متاجر العدسات نقاطًا لبيع منتجاتها المميزة على مستوى الخليج والشرق الأوسط.