ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.15 في المئة إلى مستوى 0.306 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.29 في المئة إلى مستوى 0.329 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.67 في المئة ليصل إلى مستوى 0.374 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.39 في المئة إلى مستوى 0.332 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.