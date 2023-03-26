مريم بندق

تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء للتحول الرقمي وسهولة الخدمات ، وبناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتحقيق الخطة الاستراتيجية الإعلامية ، أعلن الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي أنه سيتم إطلاق خدمات تطويرية جديدة للجريدة الرسمية " الكويت اليوم " اعتبارا من العدد الصادر اليوم تحت اشراف ومتابعة إدارتي الجريدة ومركز نظم المعلومات ، بالإضافة إلى خدمات الهواتف الذكية وخدمات أخرى علي الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية بحلته الجديدة . https://kuwaitalyawm.media.gov.kw

وأوضح السبيعي أن التحديث الجديد يتضمن الكثير من الخدمات على النحو التالي :

• خدمة الاطلاع على أرشيف الجريدة الرسمية – الكويت اليوم منذ تأسيسها سنة 1954 بصيغة (PDF)، من حقل كل الإصدارات، حيث سيتم رفع الإصدارات تباعاً حال جاهزيتها وسيتم الاعلان عن كل إصدار يتم رفعه على الموقع الالكتروني.

• خدمة تحميل ملف إصدار الجريدة الرسمية – الكويت اليوم بصيغة (PDF)، من حقل كل الإصدارات، حيث ان الملف بعد تحميله يحتوي على علامة مائية (watermark) عبارة عن اسم المشترك.

• خدمة الاشعارات والتنبيهات للمراجعين والمشتركين عبر الرسائل النصية (sms) – (kwtalyawm).

• تطوير خدمة البحث المتقدم (full text search) من حيث البحث بكافة الكلمات ومحتويات الجريدة الرسمية – الكويت اليوم.

• خدمة الاشعارات والتنبيهات (notification & advertise) على الموقع الالكتروني للإعلان عن التحديثات والإضافات والتي تكون ضمن محتويات الموقع الالكتروني.

• خدمة تطبيق الهواتف الذكية (mobile app) وهو نسخة مطابقة للموقع الالكتروني بكل مميزاته، وسيتم الاعلان عن بداية اطلاق التطبيق قريبا.