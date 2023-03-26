أسامة دياب

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد، المهنئين بشهر رمضان المبارك جرياً على عادته السنوية، حيث توافد إلى ديوانية السفارة في منطقة الدعية عدد من الشيوخ والوزراء، وعدد من السفراء العرب والأجانب والمواطنين من كل مناطق الكويت، لتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتبادل الأحاديث الودية فيما بينهم.

وتقدم المهنئين وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، ونائب وزير الخارجية السابق السفير مجدي الظفيري.

وشكر الحضور السفير السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين أن يعود شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات.