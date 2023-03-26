قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن دولة الكويت تعهدت بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سوريا وتركيا الشهر الماضي.

وذكر المكتب في بيان صحافي اليوم الاحد، أنه "سيتم توجيه هذا التعهد لتمويل النداءات العاجلة التي أطلقتها الأمم المتحدة لكلا البلدين والتي تتضمن مساهمات من الحكومة والشعب الكويتي".

وأوضح أن هذا التمويل الذي يعد من أكبر التمويلات التي قدمتها بلد واحد حتى الآن سيساعد وكالات الأمم المتحدة على توفير خدمات الغذاء والتعليم والمأوى والحماية والصحة والإنعاش المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لما يقارب 18 مليون شخص تضرروا من الزلازل في كلا البلدين.

وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس وفق البيان عن شكره وامتنانه لدولة الكويت على هذا الدعم مبينا أن هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائلات التي لا تملك شيئا في تلك المناطق المنكوبة.

وأشار البيان إلى تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح انه "بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تم إطلاق حملة (الكويت بجانبكم) في 12 فبراير الماضي والتي قامت بجمع مبلغ 7ر67 مليون دولار أمريكي".

وأضاف أن الشيخ سالم الصباح أكد بأن الكويت "ستبقى داعما قويا للجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة للدول المتضررة إيمانا منا بأهمية دعم وتعزيز شراكاتنا الدولية والإقليمية ولا سيما على المستوى الإنساني".

وكانت حكومة دولة الكويت قد أعلنت عن جهود إغاثية أخرى بقيمة 30 مليون دولار قبيل حملة جمع التبرعات وبهذا يصبح إجمالي المبلغ الذي تعهدت به دولة الكويت بالكامل لضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا 7ر97 دولار تم توزيعها بالتساوي بين البلدين المتضررين.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في اعقاب الزلازل أنها ستحتاج إلى 398 مليون دولار امريكي للاستجابة الفورية في سوريا ومليار دولار للاستجابة في تركيا وحتى الان تم تمويل ما نسبته 79 في المئة للنداء الخاص بزلزال سوريا في حين وصلت نسبة التمويل لنداء زلزال تركيا إلى 19 في المئة.