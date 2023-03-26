مريم بندق

قال مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه لا يوجد مؤشر رسمي على إمكانية إقرار تعطيل العشر الأواخر، لافتا إلى معوقات وصعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع، خصوصا ونحن تنتظرنا عطلة العيد التي قد تكون 5 أو 9 أيام، والتي تتوقف على مدة الشهر الكريم وهل ستكون 29 يوما حسب تقويم العجيري، أم يكتمل الشهر، ارتباطا بعدم رؤية الهلال، فضلا عن توجيهات مجلس الوزراء.

وأوضح مصدر حكومي آخر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لم يتم إبلاغ ديوان الخدمة المدنية رسميا بأي شيء بخصوص تعطيل العشر الأواخر.

وأوضح مصدر ثالث أن الديوان لا يملك صلاحية إقرار أو رفض إقرار تعطيل العشر الأواخر من شهر رمضان، لافتا إلى أن القرار من عدمه من صلاحية مجلس الوزراء فقط.