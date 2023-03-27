عاطف رمضان



قام مفتشون في طوارئ العاصمة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية في سوق السمك بمنطقة شرق، وذلك لمراقبة الاسعار وبلد منشأ الأسماك المحلية والمستوردة.



ويأتي ذلك خلال شهر رمضان المبارك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة للمراقبة على سوق السمك بشكل يومي.



وتستمر الوزارة في جولاتها التفتيشية وإجراءاتها الرقابية في مختلف الأسواق حماية للمستهلك من الوقوع في عمليات الغش التجاري والارتفاعات المصطنعة في الأسعار، بالإضافة الى التأكد من توافر الاسماك لسد متطلبات السوق المحلي من الاسماك المحلية والمستوردة.