أطلقت الهيئة العامة للشباب المختبر المتنقل «فاب باص» الذي يقوم بزيارات ميدانية على المدارس لتعريف الطلبة بما تقدمه الهيئة من دورات عن التحول الرقمي في مجالات الروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقديم ورش تدريبية مصغرة عملية ونظرية.



وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي في بيان صحافي إن مشروع «فاب باص» يأتي بالتعاون مع وزارة التربية وانطلاقا من حرص الهيئة على تطبيق توجه الدولة حول الرقمنة.



وأضاف الجنوبي أن «فاب باص» يهدف كذلك إلى تمكين الشباب في قطاع التكنولوجيا والبحث العلمي بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع ولتوفير مساحات متنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد.



وأشار إلى أنه يهدف كذلك إلى بلورة الشغف بالتكنولوجيا وإشعال حماسة الأطفال والناشئة كما أنه شراكة مجتمعية يتعاضد فيها الجميع لإيصال هذه المعلومات لأجيال المستقبل.



وذكر أنه تم الانتهاء مؤخرا من طرح دورات وورش عمل مجانية لبرنامج وادي الشباب الموسم الثالث الذي يعد الوجه التكميلي والمتخصص لمشروع «فاب باص».