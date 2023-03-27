أسامة دياب



احتفلت سفارة بنغلاديش لدى الكويت بـ«عيد الاستقلال والعيد الوطني العظيم» في مبنى السفارة صباح أمس الأحد، بحضور الوزير العمالي القائم بالأعمال محمد أبوالحسين، ومسؤولي السفارة، وأعضاء الجالية وممثلي وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية.



وخلال الاحتفال، أشاد القائم بالأعمال محمد أبوالحسين في كلمته بدور والد الأمة البنغلاديشية بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن وأفراد أسرته الذين استشهدوا في 15 أغسطس 1975، كما أشاد بثلاثة ملايين شهيد، ومائتي ألف امرأة وجميع المناضلين من أجل الحرية لمساهماتهم الكبيرة وتضحياتهم العظيمة خلال حرب التحرير عام 1971.



وسلط أبوالحسين الضوء على الحياة السياسية لوالد الأمة بما في ذلك مساهمته الكبيرة في حرب التحرير العظمى، كما سلط الضوء على التطور الذي تشهده بنغلاديش في ظل القيادة الرشيدة لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة. وحث القائم بالأعمال أفراد الجالية على العمل معا بمنتهى الإخلاص والنزاهة لتحسين صورة الوطن، كما شكر جميع الأشخاص الذين حضروا البرنامج.