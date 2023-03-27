نظمت شركة «لولو هايبر ماركت»، شركة تجارة التجزئة المفضلة بين المتسوقين المميزين في المنطقة، حفل توزيع الجوائز في 25 مارس في منفذ الري لتكريم الفائزين بعرض «هلا فبراير» الترويجي.



ومنح عرض قسيمة هدايا لولو، الذي استمر من 1 فبراير إلى 11 مارس، والذي يعتبر جزءا من احتفالات هلا فبراير في الكويت، المتسوقين الذين يشترون سلعا بقيمة 5 دنانير فرصة للفوز بقسائم هدايا من مختلف الفئات من مجموع جوائز بلغ مجموعها 17500 دينار. وشهد العرض الترويجي، الذي كان بجميع فروع الهايبر ماركت، تلقي 115 فائزا محظوظا قسائم هدايا مجانية، كما حصل 5 فائزين على قسائم هدايا بقيمة 1000 دينار، وحصل 10 فائزين على قسائم هدايا بـ 500 دينار، وحصل 50 فائزا على قسائم هدايا بـ 100 دينار لكل فائز، بينما تم توزيع قسائم هدايا على 50 فائزا آخرين بـ 50 دينارا. وتم تسليم الفائزين قسائم الهدايا خلال حفل أقيم بحضور الإدارة العليا للهايبر ماركت، بعد إجراء السحب الرقمي لاختيار الفائزين في 20 الجاري بحضور مسؤولي وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي شركة لولو هايبر ماركت.