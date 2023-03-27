أقامت الجامعة الأسترالية فعالية الاستجابة للطوارئ من تنظيم قسم الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال لدى الجامعة.



وتمحورت أنشطة الفعالية حول كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية والحرائق، حيث وفرت الجامعة للحضور أنشطة متنوعة تتمحور حول عمليات الإجلاء ومكافحة الحرائق، إضافة إلى الأنشطة التعليمية والترفيهية والتي نظمها طلبة قسم إدارة الأعمال ضمن متطلباتهم الأكاديمية حرصا من الجامعة على تعزيز مهاراتهم في مجال تنظيم الفعاليات.



وتمت استضافة قوة الإطفاء العام ممثلة في أفرادها وآلياتها التدريبية وإدارة الطوارئ الطبية وكوادرها الطبية لتقديم النصائح والتدريبات الميدانية على كيفية الاستجابة للحالات الطارئة.



وقالت مدير قسم الصحة والسلامة المهنية لدى الجامعة الأسترالية مريم المراغي: «تجسيدا لحرص الجامعة على توفير بيئة دراسية آمنة ومطمئنة لطلبة وموظفي الجامعة، نظمنا فعالية الاستجابة للطوارئ لزيادة الوعي وتعزيز ثقافة السلامة، والتي تقاس فعاليتها بسرعة الاستجابة في جميع حالات الطوارئ لا قدر الله، بما أننا مقبلون على فصل الصيف الذي يزيد فيه معدل حالات الطوارئ بمختلف أنواعها». وختمت: «نتمنى أن نحقق من الفعالية أهدافنا المرجوة وأن يحفظ الله الجميع من الحوادث والحرائق، لذلك يجب أن نتأكد من أن مجتمع جامعتنا مجهز بالمعرفة الصحيحة لضمان سلامتهم بشكل عام».



وتم التبرع بعائدات مبيعات التذاكر إلى جمعية «كان» لمكافحة السرطان بمبلغ 1000 دينار.