

عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة 2000 دينار عن الأضرار الأدبية وما لحق بها من أسى وحزن لهذا الإجراء الخاطئ، نظرا لوقوع خطأ فادح بوضع اسمها ضمن الوفيات، والتسبب في وقف جميع حساباتها البنكية ومعاملاتها.



وقد حضرت دفاع المواطنة، المحامية حوراء الحبيب وأكدت ان المتوفاة هي مولودة موكلتي وحيث لم يكن لديها رقم مدني كونها مولودة جديدة فكيف يتم وضع اسم والدتها كمتوفاة بدلا من جنينها؟!



وقالت المحامية الحبيب ان سبب توقيف معاملات موكلتي البنكية وبحسب الإفادة، تبين انه يرجع إلى وجود ربط آلى بين البنك وهيئة المعلومات المدنية المستأنف عليها ويتم من خلاله تزويد البنك ببيانات المتوفين بشكل يومي وأنه تم إخطارهم من تلك الجهة بوفاة العميلة (موكلتي) ومن ثم فإن تابعي الهيئة المستأنف عليها الثانية يعتبرون مسؤولين عن ذلك الخطأ بتزويدهم للبنك وفقا للربط الآلي. وأشارت المحامية الحبيب إلى ان المقصود بالمسؤولية المدنية بوجه عام المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام المقرر على ذمة المسؤول وجوهر هذه المسؤولية الخطأ التقصيري المتمثل في الإخلال بواجب قانوني.